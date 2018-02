Oscar 2018: Guillermo del Toro denunciado por plagio por La Forma del Agua

El cineasta mexicano se ve implicado en un caso de presunto plagio por su película 'La Forma del Agua', cuando el filme se encontraba en lo más alto de las candidaturas de los Oscar 2018 tras situarse como la más nominada. Concretamente sobre la obra de Paul Zindel titulada Paul Zindel 'Let Me Hear You Whisper'.

22 de febrero de 2018 - Alberto Rojo

Guillermo del Toro arrasa en las galas de premios a las que acude con su cinta 'La forma del agua' bajo el brazo. Como en los recientes Bafta 2018, donde fue reconocido como mejor director, Además de llevarse el León de Oro del Festival Internacional de Venecia. O pasando por las 13 nominaciones a los Oscar 2018, gala en la que podría encumbrarse arrasando en los premios máximos del cine.



Tal vez causalidades o no, ahora se podría empañar con la denuncia de plagio con el premio Pulitzer Paul Zindel titulado 'Let Me Hear You Whisper'.



La denuncia fue presentada el pasado miércoles en California por los representantes legales del autor fallecido. En la denuncia se sitúan muchas similitudes con 'La Forma del Agua', dentro de una obra escrita en el año 1969.



El extracto del libro del padre del denunciante, y poseedor de los derechos de explotación, " cuenta la historia de una señora de la limpieza solitaria que trabaja en el turno de noche en un laboratorio en el que se realizan experimentos en animales para uso militar".



Fox Searchlight, estudio que distribuye la película se habla acerca de la denuncia "Las quejas están calculadas para coincidir con la votación de los Oscar y presionar al estudio para que se produzca una rápida resolución".



El pasado 20 de febrero los más de siete mil miembros de la Academia de Cine de Hollywood con derecho a voto recibieron sus papeletas electrónicas para expresar sus elecciones en la edición de los Oscar 2018. Tienen hasta el próximo 27 para completar su voto en las 24 categorías a concurso. Los resultados se darán a conocer el próximo 4 de marzo durante la gala de entrega de los galardones en el teatro Dolby de Los Ángeles.