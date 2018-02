Venom: Se posponen los demás spinoffs de Spiderman hasta comprobar su éxito

La película 'Venom' es una arriesgada apuesta del estudio para desarrollar más líneas argumentales dentro del universo Spiderman. Si bien parece que se prefiere afianzar el éxito de la cinta de Tom Hardy antes de lanzarse a otros argumentos como el de 'Gata Negra'.

23 de febrero de 2018 - Mark Silverman

Después del estreno del último tráiler de la película 'Venom' los fans se encuentran ciertamente esperanzados con el futuro de la nueva franquicia protagonizada por Tom Hardy. Así como su unión con la línea argumental con Spiderman.



Como decimos, una película que se encuadra en el universo cinematográfico Marvel. Pero sin embargo no forma parte de su línea principal. Con un anunciado "cameo" de Tom Holland en el rol de Peter Parker. Si bien por ahora no se espera poder ver el enfrentamiento entre Spiderman y Venom en la gran pantalla... al menos no a corto plazo.



Aunque el título marcará de paso el futuro de otras franquicias de cómic derivadas del universo Spiderman. Como por ejemplo los de Gata Negra así como una cinta monográfica sobre Mary Jane Watson.



l estreno en cines de la película 'Venom' está marcado para el 5 de octubre. Es decir, dentro de uno de los años con mayor índice de producciones de cómic de los últimos tiempos.