La Liga de la Justicia: Zack Snyder ve positiva la marcha de Joss Whedon

Parece que la relación profesional entre Zack Snyder y Joss Whedon no fue todo lo buena que se hacía ver de puertas para afuera en el estudio. Después del reciente despido de Joss Whedon de DC, y por lo tanto de perder su puesto como director de 'Batgirl', Snyder -también despedido meses antes- parece estar conforme con el planteamiento del estudio.

24 de febrero de 2018 - David Ackerman

El estreno cinematográfico de la película 'La Liga de La Justicia' no funcionó nada bien. Tanto es así que el director Joss Whedon quedó fuera de otro de los proyectos del futuro del estudio: 'Batgirl'. Algo que no parece disgustar en absoluto a Zack Snyder así como a sus colaboradores más estrechos. Tal y como queda patente con sus respectivas reacciones en las redes sociales desde hace unas horas.



Snyder y Whedon habían colaborado en el desarrollo de 'La Liga de la Justicia'. Algo que sería una mera maniobra de maquillaje de cara al público.



En realidad Whedon habría solicitado cambios radicales en el planteamiento de Snyder como director de 'La Liga de la Justicia'.



Recordemos que Joss Whedon llegó a DC, al menos inicialmente, para dirigir la película 'Batgirl', cinta de la que ya no se habla mucho.



Joss Whedon dirigió 'Los Vengadores', estrenada en el año 2012 y que a día de hoy sigue siendo el filme más taquillero en toda la historia de Marvel. Además de estar implicado en el desarrollo de la primera serie de televisión de Marvel, 'SHIELD'. Sin olvidar la dirección de 'Los Vengadores 2', otro mega-taquillazo que se estrenó hace tres temporadas.