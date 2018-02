La Liga de la Justicia 2: La salida de Zack Snyder podría llegar a los tribunales

El cineasta Zack Snyder salió de DC abandonando la película 'La Liga de la Justicia' antes de su finalización. Ahora además ese giro en los acontecimientos podría acabar en los tribunales, aunque no directamente con el litigio de sus principales implicados.

25 de febrero de 2018 - David Ackerman

La película 'La Liga de la Justicia 2' buscará borrar el mal recuerdo de la primera entrega de la emblemática saga de grupo de DC. Con Zack Snyder despedido fulminantemente (por haber sido responsable de una película calificada como desastrosa), ahora se busca un máximo responsable para el timón de DC en la gran pantalla. Sin embargo los ecos de la salida de Zack Snyder estarían lejos de haberse disipado. Sobre todo porque algunos flecos de su contrato harían que los representantes legales del cineasta estuvieran barajando una demanda contra el estudio.



Algo que no tendría del todo conforme a parte del círculo familiar del director, puesto que siguen manteniendo lazos comerciales y profesionales con el estudio que "le abrió la puerta de salida" de una manera ciertamente inesperada.



El titular llega varios días después de conocer la salida de otro director, Joss Whedon, quien finalmente no dirigirá la película 'Batgirl', tal y como se venía especulando desde hace tiempo.



El argumento de la película 'La Liga de la Justicia' se presenta así: Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo.



Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas.