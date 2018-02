Abusos sexuales en Hollywood: La compañía de Harvey Weinstein en bancarrota

El sonado escándalo de abusos sexuales de Harvey Weinstein llega con graves consecuencias para su compañía de producción cinematográfica. Quedando en bancarrota después de que las últimas negociaciones para sanear la productora llegaran a su fin de manera abrupta.

26 de febrero de 2018 - David Ackerman

Una de las consecuencias del gran escándalo de abusos sexuales que protagonizó Harvey Weinstein es la bancarrota de la compañía que co-fundó con su hermano Bob. Tras la noticia de los escándalos los hermanos Weinstein intentaron salvar la compañía, pero finalmente la inyección de capital de 500 millones de dólares procedentes de varios fondos han quedado cancelados.



La Junta de Representantes de The Weinstein Company publicó una carta el domingo por la noche confirmando la noticia de la bancarrota de la compañía.



"Hemos creído en esta empresa y en los objetivos establecidos", comienza la misiva. "Sin embargo, basándonos en los eventos de la semana pasada, debemos concluir que su plan para comprar esta empresa era ilusorio y solo dejaría a esta empresa cojeando hacia su desaparición en detrimento de todos los integrantes de la misma. Esta Junta no permitirá que eso suceda ... Ahora buscaremos la única opción viable de la Junta para maximizar el valor restante de la Compañía: un proceso ordenado de bancarrota ".



Con el fin de The Weinstein Company se pone fin a una de las legendarias productoras de Hollywood, derivada de Miramax. Además de marcar el punto y final al gran magnate de Hollywood, Harvey Weinstein.



Queda por ver el precio de venta del catálogo de la productora. El cual, sin lugar a dudas saldrá a la venta en clara tendencia descendente.