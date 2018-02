Wonder Woman 2: Se sitúa como la principal apuesta de DC para el futuro de las adaptaciones

La película 'Wonder Woman 2' será una de las apuestas más fuertes dentro de las adaptaciones de DC hasta el momento. Tanto es así que el estudio se plantea situar un presupuesto equivalente al que disfrutó Zack Snyder con la fallida 'La Liga de la Justicia'.

26 de febrero de 2018 - Mark Silverman

El estreno en cines de la película de acción de cómic 'Wonder Woman' fue todo un éxito. Su secuela se puso en marcha y la directora Patty Jenkins ofreció algunos detalles acerca del ambicioso proyecto. Precisamente la directora contará con un sumamente suculento presupuesto en sus manos para el desarrollo de la secuela. Un filme, 'Wonder Woman 2', que se posiciona como la principal referencia dentro del estudio. Con lo que relegaría incluso a la prioridad que se le otorgaba hasta ahora a 'La Liga de la Justicia'.



Otro punto de interés se sitúa en el desarrollo del argumento. Ubicado inicialmente en los años ochenta del siglo pasado. Un dato que fue ofrecido por la propia directora en un reciente encuentro con los medios.



El argumento de la película 'Wonder Woman' se presentaba así: Cuando un piloto estadounidense sufre un accidente y termina en las costas de su isla natal, y habla a Diana del enorme conflicto bélico existente en el mundo interior, ella decide salir de su hogar, totalmente convencida de que puede detener dicha amenaza. Lucha junto a ese hombre para acabar con todas las guerras. Es en ese momento cuando Diana descubre todos sus poderes... y su verdadero destino.