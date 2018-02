Gemini Man: Primer vistazo al rodaje con Will Smith y Ang Lee

El rodaje de la próxima película de Ange Lee, 'Gemini Man', dio comienzo. Contando con el actor Will Smith como protagonista. Dentro de un atractivo proyecto que se estrenará en cines el próximo año 2019.

28 de febrero de 2018 - David Ackerman

Ang Lee y Will Smith comienzan el rodaje de 'Gemini Man'. Contando con un sumamente atractivo argumento de acción.



El estreno de 'Gemini Man' está previsto para el 4 de octubre de 2019. Cuenta con Jerry Bruckheimer y David Ellison en labores de producción. El elenco se completa por ahora con Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen y Benedict Wong.



Gemini Man es un thriller de acción protagonizado por Will Smith, que interpreta a Henry Brogan, un asesino de élite, que de repente es atacado y perseguido por un misterioso agente que aparentemente puede predecir cada uno de sus movimientos.



A continuación podemos ver la imagen que Will Smith compartió en las redes sociales, junto al director Ang Lee.