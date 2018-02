Men In Black 4: Chris Hemsworth podría protagonizar el reinicio de la saga

La película 'Men In Black 4' podría transformarse en un reinicio de la saga de acción y comedia. Además se habla de Chris Hemsworth como favorito para relevar a Will Smith al frente del papel protagonista.

28 de febrero de 2018 - Mark Silverman

Por ahora la película Men in Black 4 se presenta como un reinicio. Con un reparto totalmente nuevo, salvo los habituales cameos a modo de nexo con la saga anterior. Si hace unas semanas se especulaba con un elenco femenino al frente de la trama, ahora en cambio se sitúa a Chris Hemsworth como principal candidato para el puesto antes ocupado por Will Smith.



Queda por ver si Smith tendrá cierta presencia en el filme, o como sucediera con la secuela de Independence Day 2 simplemente se le eliminará de un plumazo.



Chris Hemsworth llegó recientemente a nuestros cines con la película 'Thor 3'. Además en mayo estará de vuelta con 'Los Vengadores 3', ambas producciones de Marvel.



Uno de los titulares que también surgieron alrededor del proyecto era el que situaba a la saga Infiltrados en Clase (con Channing Tatum y Jonah Hill como protagonista).







Por ahora no hay fecha para la puesta en marcha de la película 'Men In Black 4'. En cambio podremos ver a Will Smith en 'Escuadrón Suicida', dirigida por David Ayer, con su puesta de largo en las carteleras de todo el mundo a partir del próximo mes de agosto de 2016.