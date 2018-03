Wonder Woman 2: Potente cartel fanart con alusión a los nuevos personajes

Llega un nuevo cartel fanart de la película 'Wonder Woman 2'. Una potente secuela dentro del universo cinematográfico DC que se sitúa con Patty Jenkins y Gal Gadot como directora y protagonista.

5 de marzo de 2018 - Mark Silverman

El gran éxito de la primera entrega de la adaptación de cómic Wonder Woman sitúa la secuela como una prioridad del estudio. Contando con un gran presupuesto para la ocasión. Son muchas las novedades que van llegando semana a semana. Con la cineasta Patty Jenkins al frente de la dirección y Gal Gadot como protagonista. Como por ejemplo el posible fichaje de Kristen Wiig para uno de los papeles principales. Continuando con las novedades de los fans, ahora podemos ver un nuevo cartel de la secuela con claras alusiones a los personajes que verán la luz en la continuación de cine.



Recientemente se confirmó que la película Wonder Woman 2 sería la primera en cumplir las normas contra el acoso sexual en Hollywood. Una iniciativa que fue impulsada desde el colectivo de productores.



Precisamente la protagonista de 'Wonder Woman', la actriz Gal Gadot, fue una de la estrellas de Hollywood que más contundente se mostró ante los casos de abusos sexuales. Y concretamente contra uno de los acusados, el productor Brett Ratner, quien tenía varios filmes en cartera para lanzar en Warner, mismo estudio que produce la saga 'Wonder Woman'. La actriz israelí impuso la ruptura total con Ratner para continuar con el papel de Wonder Woman en la secuela dirigida por Patty Jenkins.