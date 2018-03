Los Vengadores 3: Hace huir a Dwayne Johnson en la cartelera de estrenos

El cambio de posición de la película 'Los Vengadores 3' en la cartelera de estrenos del año 2018 también provoca modificaciones en otras producciones para evitar una competencia tan titánica. Ahora el filme que se mueve es 'Rampage', protagonizada por Dwayne Johnson.

6 de marzo de 2018 - David Ackerman

Marvel decidió cambiar la fecha de estreno de 'Los Vengadores 3' del 4 de mayo al 27 de abril (dentro de la cartelera de los Estados Unidos). Algo que también provoca cambios para producciones de otros estudios.



La película 'Rampage', de Warner y protagonizada por Dwayne Johnson, modifica su fecha de estreno en el calendario de los Estados Unidos. Se adelanta desde el 20 al 13 de abril. Para así no coincidir en sus primeras semanas de proyección con el titánico proyecto de Marvel 'Los Vengadores 3'.



De no haber realizado dicho cambio 'Rampage' únicamente habría contado con un fin de semana "libre" hasta la llegada de 'Los Vengadores 3', lo que a buen seguro resultaría en una merma en sus ingresos en taquilla.



La sinopsis principal del filme se presenta así: El primatólogo Davis Okoye (Johnson), un hombre que mantiene las distancias con otras personas, tiene un sólido vínculo con George, el extraordinariamente inteligente gorila de espalda plateada al que ha estado cuidando desde que nació.



Pero cuando un experimento genético sale mal, este apacible simio se convierte en una enorme y embravecida criatura. Para empeorar más las cosas, pronto se descubre que existen otros animales con la misma alteración. Cuando estos depredadores alfa recién creados arrasan Norteamérica destruyendo todo lo que interpone en su camino, Okoye se une a un ingeniero genético sin prestigio para conseguir un antídoto y se abre paso en un cambiante campo de batalla, no solo para frenar una catástrofe mundial sino para salvar a la aterradora criatura que una vez fue su amigo.