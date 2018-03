Wonder Woman 2: El rodaje se adelanta al mes de mayo

El relativamente inesperado éxito de la película 'Wonder Woman' se apuntala con la puesta en marcha de su secuela. Con la directora Patty Jenkins al frente de la dirección y Gal Gadot en el papel protagonista. Una vez más para seguir adelante con uno de los argumentos de mayor impacto.

8 de marzo de 2018 - David Ackerman

El rodaje de 'Wonder Woman 2' arrancará en mayo. Contando con un notable adelanto respecto a las primeras previsiones del estudio. Una cinta que engranará directamente con el grueso del universo cinematográfico DC. Para tratar de reestructurar los principales puntos que fallaron con la confección de 'La Liga de la Justicia'.



Con su estreno en cines previsto para el 1 de noviembre de 2019, la película 'Wonder Woman 2' se ubica ya como una de las producciones de mayor interés para el próximo año.



El rodaje arrancará en Londres. Para posteriormente pasar por varios puntos del globo de cara a la resolución del ambicioso argumento.



Sigue sin aclararse la presencia de Kristen Wiig dentro del argumento. Si bien se trata de un titular que estaría reservándose de cara al arranque del rodaje.



El argumento de la película 'Wonder Woman' se presentaba así: Cuando un piloto estadounidense sufre un accidente y termina en las costas de su isla natal, y habla a Diana del enorme conflicto bélico existente en el mundo interior, ella decide salir de su hogar, totalmente convencida de que puede detener dicha amenaza. Lucha junto a ese hombre para acabar con todas las guerras. Es en ese momento cuando Diana descubre todos sus poderes... y su verdadero destino.