Star Wars Episodio 9: Jon Favreau se encargará de la nueva serie de televisión

El cineasta Jon Favreau se pondrá a cargo de la nueva serie de televisión basada en el universo Star Wars. Produciendo y escribiendo la historia principal de la misma. La cual está basada en la creación de George Lucas pero arrancando líneas argumentales basadas en personajes diferentes.

9 de marzo de 2018 - Mark Silverman

Lucasfilm anunció que Jon Favreau se encargará de sacar adelante una serie de acción real de Star Wars para estrenar en exclusiva en la futura plataforma digital de Disney en Estados Unidos -para posteriormente en los diferentes mercados internacionales, todo dependiendo del éxito de su venta de derechos-.



El director de películas como 'Iron Man' o 'Iron Man 2', es habitual colaborador de Disney desde hace años. Dirigiendo títulos como 'El libro de la selva' y 'El rey león' (cinta que se estrenará en 2019, también encuadrada dentro del segmento de imagen real).



"Si me dicen a los 11 años que llegaría a contar historias del universo de Star Wars no me lo habría creído. No puedo esperar a embarcarme en esta aventura tan excitante", comentó Jon Favreau dentro del comunicado de prensa compartido en el que se anunció la noticia.



A principios de febrero, Lucasfilm también anunció que los creadores de Juego de tronos, David Benioff y D.B.Weiss, habían sido contratados para crear nuevas películas de Star Wars. Dentro de la denominada cuarta trilogía.



Dentro del extenso proceso de rentabilización del ambicioso universo Star Wars, adquirido por Disney de manos de George Lucas por una cifra superior a los 4 mil millones de dólares.