Tomb Raider: Alicia Vikander critica la poca cantidad de personajes femeninos en el argumento

La actriz Alicia Vikander habló sobre el reparto de personajes femeninos dentro de la película 'Tomb Raider', en la cual podremos verla dando vida a Lara Croft, uno de los personajes de videojuego más llamativos de las últimas décadas.

14 de marzo de 2018 - Mark Silverman

La cinta Tomb Raider llegará a los cines de todo el mundo en cuestión de días. La protagonista Alicia Vikander habló acerca de la ausencia de personajes femeninos dentro del proyecto cinematográfico.



"Su argumento básicamente discurre en una isla, pero pronto te preguntas el motivo por el cual no hay más personajes femeninos. Supongo que será algo que se podrá mejorar en las continuaciones", comentó Alicia Vikander haciendo alusión a las secuelas que se plantean desde el estudio.



Ciertamente salvo Lara Croft, interpretada por la propia Alicia Vikander, no existen más personajes femeninos de impacto dentro del argumento de 'Tomb Raider'. Al menos no declarados dentro de los primeros esbozos del filme.



La primera sinopsis de la película 'Tomb Raider' llegó así: "Siete años después de la desaparición de su padre, Lara, de 21 años de edad, se ha negado a tomar las riendas de su imperio empresarial global, en su lugar siguió trabajando como mensajera en bicicleta en Londres mientras finalizaba sus estudios universitarios.



Finalmente se decide a investigar la desaparición de su padre y viaja a su última ubicación conocida: una tumba en una isla en algún lugar de la costa de Japón. Repentinamente se ve en una situación sumamente peligrosa. De la cual únicamente podrá salir utilizando su ingenio y habilidad, un bautismo de fuego que le hará ganarse su nombre de Tomb Raider".