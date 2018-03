Tomb Raider: Las primeras críticas negativas auguran otro desastre de videojuego

La película 'Tomb Raider' se estrena el próximo fin de semana en buena parte de los mercados cinematográficos internacionales. Las críticas en Internet están siendo verdaderamente duras para la cinta protagonizada por Alicia Vikander. Lo que podría repercutir en un nada deseado descalabro en taquilla.

14 de marzo de 2018 - Mark Silverman

La cinta Tomb Raider llegará a los cines de todo el mundo en cuestión de días. Sin embargo las primeras críticas no están siendo nada buenas. O al menos no todo lo buenas que cabría esperar en un principio para una superproducción que cuenta con la actriz Alicia Vikander como protagonista.



Las críticas, si bien no están dejando los porcentajes por los suelos, no son como se esperaban en un principio. Lo que sin lugar a dudas tendrá cierta repercusión en el resultado de sus índices de ingresos en taquilla.



Y de paso continuando con los relativamente malos resultados para las últimas adaptaciones de videojuegos. Como sucedió con 'Assassins Creed'.



La primera sinopsis de la película 'Tomb Raider' llegó así: "Siete años después de la desaparición de su padre, Lara, de 21 años de edad, se ha negado a tomar las riendas de su imperio empresarial global, en su lugar siguió trabajando como mensajera en bicicleta en Londres mientras finalizaba sus estudios universitarios.



Finalmente se decide a investigar la desaparición de su padre y viaja a su última ubicación conocida: una tumba en una isla en algún lugar de la costa de Japón. Repentinamente se ve en una situación sumamente peligrosa. De la cual únicamente podrá salir utilizando su ingenio y habilidad, un bautismo de fuego que le hará ganarse su nombre de Tomb Raider".