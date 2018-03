Tomb Raider: Encabeza los estrenos de cine del fin de semana

Llegan los estrenos de cine del fin de semana del 16 de marzo de 2018. Con el ambicioso proyecto de 'Tomb Raider' como eje principal de los mismos. Contando con la actriz Alicia Vikander en el papel protagonista.

16 de marzo de 2018 - David Ackerman

La cinta Tomb Raider llega este fin de semana hasta nuestras pantallas. Encabezando los estrenos del 16 de abril de 2017. Las críticas, si bien no están dejando los porcentajes por los suelos, no son como se esperaban en un principio. Lo que sin lugar a dudas tendrá cierta repercusión en el resultado de sus índices de ingresos en taquilla.



La primera sinopsis de la película 'Tomb Raider' llegó así: "Siete años después de la desaparición de su padre, Lara, de 21 años de edad, se ha negado a tomar las riendas de su imperio empresarial global, en su lugar siguió trabajando como mensajera en bicicleta en Londres mientras finalizaba sus estudios universitarios.



Finalmente se decide a investigar la desaparición de su padre y viaja a su última ubicación conocida: una tumba en una isla en algún lugar de la costa de Japón. Repentinamente se ve en una situación sumamente peligrosa. De la cual únicamente podrá salir utilizando su ingenio y habilidad, un bautismo de fuego que le hará ganarse su nombre de Tomb Raider".







Continúan los estrenos de cine de la semana con Bajo la Rosa: Sara, la hija pequeña de Oliver y Julia, desaparece. Los días pasan sin noticias de la niña, hasta que una mañana la familia recibe una carta de alguien que dice tener retenida a Sara y que sólo quiere una cosa: ir a hablar con ellos esa misma noche.



María Magdalena también llega ahora hasta nuestras pantallas: Película biográfica bíblica que cuenta la historia de María (Rooney Mara), una joven mujer en busca de una nueva forma de vida. Restringida por las jerarquías de la época; María desafía a su familia tradicional al unirse a un nuevo movimiento social dirigido por Jesús de Nazareth (Joaquin Phoenix). Pronto encuentra su lugar dentro del movimiento y en el corazón de un viaje que conducirá a Jerusalén.



The Best Day of My Life marca otra de las interesantes novedades en nuestra cartelera. Documental que narra la experiencia de seis personas de España, Uganda, Rusia y Francia que en circunstancias difíciles se atreven a vivir lo que son con orgullo, alegría y compromiso. Todos se reunirán en Madrid para una celebración inolvidable. Abril acaba de comenzar su viaje hacia un cuerpo que respeta lo que es su alma, Ruth es una activista lesbiana que vive en Uganda, Nick y su pareja Max conviven en Rusia, dónde deben hacerse pasar por primos, Geena es una actriz preparada para comerse el mundo pese a que no mantenga contacto alguno con su familia y Timo es un saltador de trampolín homosexual y sordo que demuestra día tras día, que es capaz de superar cualquier obstáculo. Mientras Madrid se preparaba para el WorldPride 2017, dos millones de personas de todo el mundo llegaban para visitar la ciudad y celebrar el evento. Para algunos, una fiesta de una semana, para otros, la oportunidad de disfrutar de una visibilidad incomparable y del respeto por la diversidad.