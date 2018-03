Rampage: Cartel de la película al estilo retro y con todas las criaturas

Llega un nuevo cartel de la película 'Rampage', protagonizada por Dwayne Johnson. Un colorista cartel en el que se pueden ver todas las criaturas que sazonan su atrevido argumento basado -someramente- en un videojuego clásico de los ochenta.

26 de marzo de 2018 - Mark Silverman

Estrenamos un nuevo cartel de la película de aventuras y ciencia ficción Rampage. Con el actor Dwayne Johnson al frente del llamativo elenco principal. Otro proyecto de alto impacto para "The Rock", actor más rentable de Hollywood en la actualidad, así como el más taquillero de las últimas temporadas.



'Rampage' se presenta como una curiosa adaptación que calienta motores de carda a su estreno en la próxima temporada 2018. Aunque el año 2017 fue el de Johnson, pasando a ser el actor que más ingresos obtuvo durante el último periodo anual.



El actor Dwayne Johnson está en estado de gracia en Hollywood, y sus cifras de taquilla (salvo algún que otro fallo como el de 'Baywatch') van por las nubes. Contando con cada una de sus películas como rotundos éxitos de ingresos taquilleros. Prueba de ello es el reciente estreno de 'Fast and Furious 8', en la que encabeza el reparto junto a Vin Diesel o Charlize Theron. Sin dejar atrás su spinoff junto a Jason Statham. Además tiene varias superproducciones a la vista, algunas de ellas encuadradas dentro de las adaptaciones de cómic como puede ser 'Black Adam', en el universo DC.



Sobre el argumento de 'Rampage': Se trata de un videojuego tipo arcade que data del año 1986 desarrollado por Bally Midway. Los jugadores toman el control de monstruos gigantes tratando de sobrevivir a los ataques de las fuerzas militares. Cada ronda se termina cuando una ciudad en particular es completamente reducida a escombros.