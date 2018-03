Carmen Sandiego: Gina Rodríguez es la protagonista de la nueva producción

La producción 'Carmen Sandiego' regresará a la televisión. Dentro de una película de Netflix contando además con la actriz estadounidense Gina Rodríguez como protagonista.

27 de marzo de 2018 - David Ackerman

Gina Rodriguez, a quien conocimos gracias a la serie de televisión 'Jane the Virgin', será la protagonista de la película de acción en vivo de Netflix, Carmen Sandiego, en el papel principal.



La película será una aventura independiente que "se ambientará en los años noventa". Andy Berman de Misher Films actuará como productor ejecutivo. Si bien por ahora no hay guionistas asignados al proyecto, se espera que el equipo técnico se cierre en cuestión de pocas semanas.



Mientras tanto la serie animada de Carmen Sandiego se estrenará en Netflix en 2019 luego de recibir un pedido de 20 episodios a los 22 minutos cada uno. Según los informes del estudio, la serie será educativa y de entretenimiento.



Carmen es una ladrona y considera que sus crímenes son un juego. Ella también formó parte del programa de juegos para niños de los 90 "Where in the World is Carmen Sandiego".