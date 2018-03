Deadpool 2: Sus pronósticos de taquilla la dejan por debajo a la primera película

La película de acción de cómic 'Deadpool 2' es una de las más esperadas dentro del género de acción. Sin embargo sus previsiones de taquilla la ubican por debajo de la primera entrega.

28 de marzo de 2018 - David Ackerman

Los datos de taquilla de la película 'Deadpool 2' no son muy buenos. Al menos no si la comparamos con la primera entrega. Ambas entregas se ubican dentro del segmento de no aptas para menores de 17 años. En la secuela la cinta verá la luz en mayo. Mientras que la primera cinta llegó a las pantallas en febrero.



'Deadpool 2' se sitúa como una de las adaptaciones de cómic más esperadas del año 2018. Dentro de un gran número de novedades para la producción.



Queda por ver lo que sucederá con la franquicia después de la compra de FOX por parte de Disney. 'Deadpool 2' se sitúa como la secuela de la primera película que desembarcó en los cines como un filme sin censura, es decir, no apto para menores de 17 años. Un punto de inflexión dentro de las adaptaciones de cómic que todos conocíamos hasta su estreno.



Ahora además con la presentación de X Force. Grupo derivado del universo de cómic X MEN.