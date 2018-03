Wonder Woman 2: Pedro Pascal se suma al reparto principal de la secuela

La película 'Wonder Woman 2' cuenta desde ahora con el actor Pedro Pascal dentro de su reparto principal. Trabajará en la esperada secuela de cómic de DC bajo la dirección de Patty Jenkins. Con Gal Gadot en el papel de Diana Prince.

29 de marzo de 2018 - Mark Silverman

Hace unos días se confirmaba la presencia de la actriz Kristen Wiig en el reparto principal de la película Wonder Woman 2. Ahora es el turno de Pedro Pascal, actor conocido por su papel en la serie de televisión 'Juego de Tronos'. Recientemente le hemos podido ver en 'Secret Service 2'.



El rodaje de 'Wonder Woman 2' se adelantó a causa del gran éxito de su primera entrega. Dentro de la taquilla mundial, siendo además el arranque de saga de acción de DC de mayor impacto desde su reciente expansión.



El argumento de la secuela se encuadrará en los años ochenta del siglo pasado. O al menos esa fue la primera idea que compartió la directora Patty Jenkins.



El argumento de la película 'Wonder Woman' se presentaba así: Cuando un piloto estadounidense sufre un accidente y termina en las costas de su isla natal, y habla a Diana del enorme conflicto bélico existente en el mundo interior, ella decide salir de su hogar, totalmente convencida de que puede detener dicha amenaza. Lucha junto a ese hombre para acabar con todas las guerras. Es en ese momento cuando Diana descubre todos sus poderes... y su verdadero destino.