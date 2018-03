Fast and Furious 9: John Cena quiere estar junto a Dwayne Johnson en la película

La película de acción y aventuras 'Fast and Furious 9' sigue postergada dentro del calendario de la saga en favor de la producción monográfica protagonizada por Dwayne Johnson. John Cena, estrella de la lucha libre quiere sumarse a la saga junto a quien fuera su compañero de cuadrilátero.

30 de marzo de 2018 - Mark Silverman

Dwayne Johnson es uno de los protagonistas de alto impacto de la saga 'Fast and Furious'. Desde su llegada a la franquicia pronto consiguió eclipsar a otros de los intérpretes.



Ahora otro de sus compañeros en la lucha libre, John Cena, se quiere sumar al proyecto de 'Fast and Furious 9' para compartir protagonismo con "The Rock".



No es la primera vez que John Cena quiso estar junto a Dwayne Johnson dentro de la gran pantalla. Ya sucedió anteriormente con 'Shazam' en el entorno del universo cinematográfico DC.







Dwayne Johnson llegó a 'Shazam' para dar vida a Black Adam, un villano con el que el actor está más que satisfecho de poder recrear. Ahora resta por conocer la identidad del elegido para el protagonista de la película, así como de la nueva saga. Por ahora el futuro de la saga Fast and Furious gira más en torno a la entrega monográfica protagonizada por el propio Dwayne Johnson junto a Jason Statham.