La Liga de la Justicia 2: Nuevo vistazo en detalle a las Cajas Madre para la secuela

La película de acción de cómic 'La Liga de la Justicia 2' está situada como una de las producciones de mayor impacto para los próximos años. Ahora además también podemos ver varias imágenes de arte conceptual de las denominadas Cajas Madre, con los elementos más llamativos para el argumento de la saga de grupo.

30 de marzo de 2018 - David Ackerman

El estreno cinematográfico de la película de acción de cómic 'La Liga de La Justicia' no fue nada bien. Al menos no respecto a lo que estaba previsto inicialmente por los productores. Su secuela se trata de un proyecto de gran interés de cara a con formar del futuro de la saga de grupo. Ahora además podemos ver nuevas imágenes en detalle de las denominadas "Cajas Madre", los elementos que engranaron el argumento principal del filme dirigido por Zack Snyder (en primer término) y Joss Whedon en su fase final.



El reparto de 'La Liga de la Justicia' cuenta además con Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Jason Momoa (Aquaman), Ray Fisher (Cyborg) o Ezra Miller (Flash), también podremos ver a secundarios de las respectivas sagas.



El futuro de la saga 'La Liga de la Justicia' se sitúa como uno de los ejes principales para las adaptaciones del sello DC dentro de los desarrollos de Warner. Si bien por ahora no hay detalles concretos al respecto.