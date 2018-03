Terminator 6: Arnold Schwarzenegger estable tras someterse a una operación a corazón abierto

La estrella de Hollywood Arnold Schwarzenegger dio un buen susto a sus fans la pasada noche del jueves tras ser sometido a una cirugía de urgencia, en una operación a corazón abierto en que se complicó más de lo esperado.

31 de marzo de 2018 - Mark Silverman

Según varios medios, la estrella de Terminator, Arnold Schwarzenegger, se encuentra en condición estable luego de una cirugía de emergencia a corazón abierto. Según TMZ, el actor de 70 años y el ex gobernador de California fue ingresado el pasado jueves en el reputado centro hospitalario Cedars-Sinai para un reemplazo de la válvula del catéter, un procedimiento experimental que le ocasionó complicaciones.



El portavoz de la familia comentó "... para reemplazar una válvula pulmonar que fue reemplazada originalmente debido a un defecto cardíaco congénito en 1997. Esa válvula de reemplazo del año 1997 nunca fue pensada para ser permanente y ha sobrepasado su expectativa de vida, por lo que eligió reemplazarla ayer por una reemplazo invasivo de la válvula del catéter. Durante ese procedimiento, se preparó un equipo de cirugía a corazón abierto ... en caso de que no se pudiera realizar el procedimiento del catéter ".



Según el representante de Schwarzenegger, las primeras palabras de Terminator después de despertarse fueron: "He vuelto".



Queda por ver si el proceso de recuperación transcurre sin novedades y Arnold Schwarzenegger puede incorporarse al rodaje de la película 'Terminator 6', previsto para el mes de junio contando con James Cameron en la producción y Tim Miller en la dirección.