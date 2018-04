Ready Player One: Lidera la taquilla de cine USA en su fin de semana de estreno

La película de ciencia ficción y aventuras 'Ready Player One' se queda en el primer puesto del ranking de taquilla en los Estados Unidos. Un gran dato para la producción dirigida por Steven Spielberg.

1 de abril de 2018 - David Ackerman

El estreno de la película 'Ready Player One' se situó en el primer puesto en el ranking de taquilla en los Estados Unidos. Con 41,21 millones de dólares de ingresos en el país.



'Acrimony' se queda en el segundo puesto, también en su estreno en los Estados Unidos. Con 17,1 millones de dólares en taquilla en su primer fin de semana.



'Black Panther' se queda en el tercer puesto dentro de la taquilla de cine USA en el país. Ahora con un parcial de 11,2 millones de dólares y un total de 650,69 millones de dólares desde su estreno en los Estados Unidos.



'I Can Only Imagine' pierde un puesto desde la semana pasada en las pantallas de los Estados Unidos. Con 10,7 millones de dólares de parcial y un total, en tres semanas de vida en las carteleras estadounidenses, de 55,5 millones de dólares.



'Pacific Rim 2' se queda ahora en el quinto puesto del ranking de taquilla en los Estados Unidos. Con 9,2 millones de dólares de ingresos y un total, en dos semanas, de 45,6 millones de dólares.



'Sherlock Gnomes' pierde dos puestos desde la semana pasada en los Estados Unidos. Ahora con un parcial de 7 millones de dólares y un total de 22,8 millones de dólares.