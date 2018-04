Venom: Woody Harrelson interpretaría a Carnage

A la espera del estreno en cines de la película 'Venom', el nombre del actor Woody Harrelson suena con fuerza para el elenco. Concretamente ubicándole como Carnage, el villano del argumento de acción más oscuro del universo Spiderman.

3 de abril de 2018 - David Ackerman

El papel de Woody Harrelson en la película 'Venom' de Sony aún no ha sido revelado oficialmente por parte del estudio, lo que ha llevado a la especulación de que podría estar en el elenco para dar vida a Carnage.



Todo apunta también al nexo con las próximas entregas de la saga Spiderman, protagonizada por Tom Holland.



Si bien por ahora ese nexo no se sitúa como la unión de ambos personajes en una única producción, al menos no hasta conocer el modo en el que 'Venom' funciona en taquilla con Tom Hardy al frente del papel principal.



Como decimos, una película que se encuadra en el universo cinematográfico Marvel. Pero sin embargo no forma parte de su línea principal. Con un anunciado "cameo" de Tom Holland en el rol de Peter Parker. Si bien por ahora no se espera poder ver el enfrentamiento entre Spiderman y Venom en la gran pantalla... al menos no a corto plazo.