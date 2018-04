Zazie Beetz en el objetivo de Natalie Portman y Kristen Stewart para sus proyectos

La actriz Zaie Beetz es una de las protagonistas de la película 'Deadpool 2', de próximo estreno. Ahora además podría firmar para trabajar con Natalie Portman y Kristen Stewart en dos proyectos verdaderamente llamativos.

3 de abril de 2018 - Mark Silverman

Zazie Beetz se está convirtiendo en una actriz muy solicitada, ya que actualmente está en conversaciones para protagonizar tanto la película de Kristen Stewart 'Against All Enemies' como la película de Natalie Portman 'Pale Blue Dot'.



En Against All Enemies (Contra todos los enemigos), Stewart interpreta a la actriz de cine Jean Seberg, quien a fines de los años 60 se encuentra como objetivo de una campaña del FBI. Mientras tanto, 'Pale Blue Dot' protagoniza a Portman como un astronauta que comienza su proceso de adaptación después de regresar a la Tierra tras una larga misión en el espacio.



Antes podremos ver a Zazie Beetz dentro del argumento de la película 'Deadpool 2', protagonizada por el actor Ryan Reynolds en una de las adaptaciones de cómic de mayor impacto de los últimos años.



Como antesala además a lo que veremos en 'X FORCE', spinoff destinada a engranar en el universo X MEN.