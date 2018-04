Los 4 Fantásticos: John Krasinski quiere estar con Emily Blunt en el reinicio

La película 'Los 4 Fantásticos' es un ambicioso proyecto aún sin fecha que busca reflotar una de las sagas "malditas" dentro de las adaptaciones de cómic. Algo que ahora estaría más cerca tras la compra de Fox por parte de Disney. El actor y director John Krasinski se ofrece para estar en el elenco, y apoya la idea de contar también con Emily Blunt.

3 de abril de 2018 - Alberto Campos

A John Krasinski le gustaría protagonizar junto a Emily Blunt un reinicio de 'Los 4 Fantásticos' en el cine.



¿John Krasinski y Emily Blunt como Reed y Sue Richards en una nueva película de Los 4 Fantásticos? El director de 'Un lugar tranquilo', ciertamente estar muy de acuerdo con el tema. "Oh sí, 'Los 4 Fantásticos'. ¡Me encantaría! Quiero decir, todavía me estoy metiendo en todo el tema de los superhéroes. No leí los cómics cuando era niño, leo algunos pero no tanto, pero soy un fanático de los superhéroes, así que sí, me encantaría hacer algo así".



'Los 4 Fantásticos también parece ser una de las prioridades de Marvel Studios así como del propio Kevin Feige, principal vertebrador del universo cinematográfico Marvel desde hace más de una década.



La última película de 'Los 4 Fantásticos' -la versión dirigida por Josh Trank- llegó además con unos comentarios negativos de su propio director, Josh Trank, quien a apenas 48 horas emitió una serie de textos en las redes sociales en los cuales se desvinculaba de la película así como tirando por tierra su calidad final.