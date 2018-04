Fast and Furious 9: Dwayne Johnson no estará en la película pos sus diferencias con Vin Diesel

La película 'Fast and Furious 9' no es una prioridad para los responsables de la saga. Sino que el spinoff protagonizado por Dwayne Johnson y Jason Statham se encuentra en primer lugar. Sin embargo Johnson no volverá a la saga principal por sus diferencias con Vin Diesel.

5 de abril de 2018 - Mark Silverman

Vin Diesel y Dwayne Johnson no se llevan nada bien. Después de diferentes problemas incluso los responsables de la película 'Fast and Furious 8' decidieron que ambos no coincidieran en ningún momento en el set de rodaje. No trabajaron juntos en ninguna de las jornadas de filmación.



Todo ello además desembocó en que Dwayne Johnson no estuviera presente en lo que se barajaba para ' Fast and Furious 9', filme que por ahora no tiene fecha de estreno pero que irá encuadrado después del spinoff sobre los personajes de Dwayne Johnson y Jason Statham.



El propio Johnson también confirmó que su prioridad para la franquicia es su cinta monográfica, cuyo rodaje comenzaría en torno a mediados del presente año 2018.



Mientras tanto la saga Fast and Furious sigue adelante con muy buena salud en taquilla. Prueba de ello son los resultados de sus últimos títulos. Superando incluso el gran golpe que supuso la trágica muerte de Paul Walker, coprotagonista de la saga desde sus comienzos, hace más de una década.