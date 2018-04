Star Wars Episodio 9: Mark Hamill reconoce que la muerte de Carrie Fisher le aleja de la saga

El actor Mark Hamill reconoció que su futuro en la saga Star Wars está sumamente condicionado por el fallecimiento de Carrie Fisher. Algo que para él, reconoce, fue demoledor de cara a continuar en la próxima trilogía en preparación.

11 de abril de 2018 - David Ackerman

El estreno cinematográfico de la superproducción de Hollywood 'Star Wars Episodio 8' fue todo un bombazo el año pasado. Sin embargo el actor Mark Hamill ya no está satisfecho con seguir adelante en la franquicia. Entre los motivos sobresale la muerte de Carrie Fisher.



Recordemos que hace unas semanas una petición popular de fans situaba otros nombres al frente del personaje de Leia. Sin embargo para Mark Hamill esa hipótesis era verdaderamente inasumible para él.



Mark Hamill expresó además su disconformidad con el planteamiento que el estudio había desarrollado para su personaje dentro del metraje dirigido por Rian Johnson. Un cambio que para él resultaba sumamente inesperado desde que finalizara el argumento de 'Star Wars Episodio 7' dirigido por JJ Abrams.



Todo continuará con la trama de 'Star Wars Episodio 9', con JJ Abrams de vuelta. Ya sin Carrie Fisher y una presencia de la misma sumamente mermada.



Con un reparto en el encontramos la vuelta a la acción de Daisy Ridley en el papel de Rey. Así como con Adam Driver dando vida a Kylo Ren o los emblemáticos Luc y Leia.



La primera sinopsis del filme se presenta así: "En Star Wars: The Last Jedi de Lucasfilm, la saga Skywalker continúa mientras los héroes de The Force Awakens se unen a las leyendas galácticas en una aventura épica que desvela viejos misterios de la Fuerza y sorprendentes revelaciones del pasado".



La cinta se sitúa como el ecuador de la tercera trilogía, cuya conclusión llegará con el noveno episodio, contando con JJ Abrams de vuelta a la dirección tras haberse hecho cargo del sexto episodio.