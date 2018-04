Joker: Joaquin Phoenix no teme reinterpretar el personaje tras Heath Ledger

El personaje de Joker es uno de los más complejos y comentados dentro de las adaptaciones de cómic. Más aún tras la soberbia interpretación de Heath Ledger dentro del metraje de 'El Caballero Oscuro'. El personaje recreado por Jared Leto pasó al olvido y ahora se habla incluso de una película monográfica contando con varios candidatos. Uno de ellos es Joaquin Phoenix, quien además reconoció no temer meterse en los zapatos del tétrico payaso del crimen.

11 de abril de 2018 - David Ackerman

Joaquin Phoenix reconoce no haber tenido contactos directos con el estudio para la puesta en marcha con la película 'The Joker', también expresó sus sensaciones en torno al personaje. El cual afronta sin ningún tipo de rubor la posibilidad de situarse dentro de la cinta monográfica.



"No sé nada específico sobre la película, pero pienso que sería interesante. Con las múltiples versiones con los escritores que se han encargado de él. Hay diferentes interpretaciones. Es tan interesante, estaba pensando en que el proyecto sería sumamente llamativo. Creo que hay muchas cosas que contar sobre él.



Joker es un personaje de alto impacto dentro del universo de cómic de DC en particular y uno de los más llamativos dentro de las adaptaciones cinematográficas desde la puesta en marcha de los diferentes proyectos.



El rodaje de Joker podría arrancar a finales de año. De cara a consumar su fecha de estreno a mediados del próximo año 2019.



La última vez que le vimos en pantalla fue interpretado por el actor Jared Leto dentro del metraje de la cinta 'Escuadrón Suicida'.



La película 'Joker' contaría en principio con el cineasta Todd Phillips como director. Responsable de títulos como 'Resacón en Las Vegas' o 'Ward Dogs', es un cineasta que encajaría mucho con el planteamiento del estudio de cara a su puesta de largo en cines. Martin Scorsese también está en la lista de nombres implicados en el proyecto. El actor Leonardo DiCaprio sería un actor de empaque para el papel. Un personaje complejo, casi "maldito" en Hollywood si tenemos en cuenta la gran complejidad que supone para su desarrollo. Y ahora también podemos verle en un potente fanart con el ganador del Oscar de la Academia.