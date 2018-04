Wonder Woman 2: Finalmente Warner rompe con Brett Ratner por las presiones de los actores

Desde que se desataran los escándalos de abusos sexuales en Hollywood varios nombres salieron a la palestra bajo acusaciones. Como por ejemplo el del director y productor Brett Ratner. Quien ahora ve totalmente roto su contrato con Warner tras las presiones de varios actores, como por ejemplo Gal Gadot.

12 de abril de 2018 - David Ackerman

Brett Ratner acabas de ver como sus principales proyectos dentro de Warner quedan cancelados. Desde hace semanas las presiones de numerosas estrellas de Hollywood apuntaban en este sentido.



Estrellas como Gal Gadot, la nueva y rutilante Wonder Woman del cine. Quien puso en el aire la continuación a condición de la salida de Ratner del mismo estudio que produce las películas de acción de DC.



El rodaje de la película 'Wonder Woman 2' arrancará con la directora Patty Jenkins al frente del mismo. Un proyecto que pudo quedar cancelado si Warner no hubiera cancelado todos sus acuerdos con Ratner.



Desde que la película 'Wonder Woman' se situara como una de las revelaciones del año 2017, los fans han estado esperando noticias al respecto de su continuación. El rodaje también encuadrará con el resto de argumentos de DC, como por ejemplo la confección de la secuela de la saga de grupo 'La Liga de la Justicia'.