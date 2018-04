Rampage: Consigue el primer puesto en la taquilla de cine USA del viernes

La película 'Rampage', protagonizada por Dwayne Johnson, consigue un buen estreno en cines en los Estados Unidos. Contando con el primer puesto en el top dentro del ranking de viernes.

14 de abril de 2018 - Mark Silverman

El estreno en cines de la película Rampage se sitúa en el primer puesto del ranking en los Estados Unidos con 11,5 millones de dólares de parcial. A la espera de lo que acontezca durante la jornada de hoy.



El segundo puesto queda para 'Un lugar tranquilo', con un parcial de viernes de 10,5 millones de dólares. Su total acumulado asciende a 77,5 millones de dólares.



'Truth or Dare' se estrena en los Estados Unidos en el tercer puesto del ranking con 8,3 millones de dólares de parcial.



'Blockers' se queda en el cuarto puesto del top con 3,2 millones de dólares de parcial. Y un total acumulado de 29,8 millones de dólares.



'Ready Player One' se queda en el quinto puesto del top con 2,9 millones de dólares de parcial y un total acumulado de 106,3 millones de dólares.



Sobre el argumento de 'Rampage': Se trata de un videojuego tipo arcade que data del año 1986 desarrollado por Bally Midway. Los jugadores toman el control de monstruos gigantes tratando de sobrevivir a los ataques de las fuerzas militares. Cada ronda se termina cuando una ciudad en particular es completamente reducida a escombros.