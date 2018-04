Star Wars Han Solo: El protagonista nunca se inspiró en Harrison Ford

La película de acción y aventuras 'Star Wars Han Solo' es uno de los estrenos de la temporada. En especial por mostrar el origen de uno de los personajes más llamativos del género. Contando ahora con el actor Alden Ehrenreich en el papel de Han Solo. Sin embargo reconoció no haberse fijado en su predecesor para el desarrollo del papel.

17 de abril de 2018 - Mark Silverman

Alden Ehrenreich es el nuevo Han Solo del cine. O más bien su versión juvenil no recreada hasta ahora en una historia ubicada como antecedente a la trilogía original. Dentro del título Star Wars Han Solo.



Tal y como comentó el propio Ron Howard, la actuación de Alden Ehrenreich no se basó en absoluto en lo visto anteriormente bajo el trabajo de Harrison Ford. Algo que se buscó de manera deliberada para darle su propio tono al filme.



Y a juzgar por las reacciones del público ante los primeros tráilers, parece ser que la decisión fue sumamente acertada dentro del planteamiento general del filme.



Ron Howard es el director del filme llegado para hacerse cargo de un proyecto que quedó huérfano hace varios meses. El cambio de dirección además también conlleva un cambio dentro del argumento principal del filme. Por lo que sin lugar a dudas no se descartan reescrituras de la historia así como tirar a la basura un buen número de escenas ya rodadas durante los últimos meses.



El futuro de la saga Star Wars está también puesto en el noveno episodio de la saga original, cuyo estreno está situado en el próximo mes de diciembre de 2019. Siguiendo así la pauta de dejar un lapso de dos años entre cada uno de ellos. Intercalando un spinoff entre ellos.