Wonder Woman 2: Lynda Carter confirmada para tener un papel en la película

19 de abril de 2018 - Mark Silverman

La legendaria actriz Lynda Carter dio vida a Diana Prince en la serie de televisión clásica. Ahora todo el foco se sitúa dentro de la producción 'Wonder Woman 2', contando con Gal Gadot como protagonista y Patty Jenkins como directora.



Lynda Carter ya está oficialmente dentro de la película 'Wonder Woman 2', con un cameo que ya se hizo esperar desde la primera entrega de la franquicia.



El rodaje de 'Wonder Woman 2' arrancará en Londres. Para posteriormente pasar por varios puntos del globo de cara a la resolución del ambicioso argumento.



Sigue sin aclararse la presencia de Kristen Wiig dentro del argumento. Si bien se trata de un titular que estaría reservándose de cara al arranque del rodaje.



El argumento de la película 'Wonder Woman' se presentaba así: Cuando un piloto estadounidense sufre un accidente y termina en las costas de su isla natal, y habla a Diana del enorme conflicto bélico existente en el mundo interior, ella decide salir de su hogar, totalmente convencida de que puede detener dicha amenaza. Lucha junto a ese hombre para acabar con todas las guerras. Es en ese momento cuando Diana descubre todos sus poderes... y su verdadero destino.