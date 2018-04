The Equalizer 2: Potente primer tráiler con Denzel Washington

Llega el primer tráiler de la película 'The Equalizer 2'. Contando con el actor Denzel Washington bajo la dirección del cineasta Antoine Faqua. Producción de acción de alto impacto que llegará a las pantallas en el mes de septiembre.

19 de abril de 2018 - Alberto Rojo

Denzel Washington vuelve al personaje de 'The Equalizer' en la secuela producida por Columbia Pictures. 'The Equalizer 2'. Contando con su primer tráiler oficial con las primeras escenas de la impactante producción dirigida por Antoine Faqua.



La película de acción 'The Equalizer 2' continuará con la trama basada en la popular serie de televisión de los años ochenta. Ahora con el actor Denzel Washington en el papel de McCall, un justiciero que busca una vida sencilla pero que no rehúsa hacer frente a todas las injusticias que se encuentra en su camino.



Tal y como demostró en la primera entrega de la saga, enfrentándose a una peligrosa organización criminal que movía todo tipo de negocios ilegales a lo largo y ancho del planeta, como por ejemplo dedicándose al tráfico de seres humanos.



El cineasta Nicolas Winding Refn, responsable de 'Drive' o 'Sólo Dios Perdona', se encuentra entre los productores de la película. Como también encontramos al propio Denzel Washington. Si bien no está clara la presencia de Chloe Moretz dentro del elenco.