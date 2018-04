Ready Player One: Supera los 500 millones en la taquilla de cine mundial

Los datos de taquilla de la película de acción y aventuras 'Ready Player One' se sitúa como uno de los de mayor impacto gracias a sus cifras globales. Con 500 millones de dólares en todo el mundo, la producción de Steven Spielberg supera el listón tras unas críticas sumamente negativas.

21 de abril de 2018 - Mark Silverman

Buena parte de los más de 500 millones de dólares recaudados por la película de acción y aventuras 'Ready Player One' fueron obtenidos fuera de las fronteras estadounidenses. Lo que remarca la buena estrategia global de las grandes superproducciones de Hollywood.



Sin embargo las críticas no han sido tan positivas como cabría esperar para la última cinta de Steven Spielberg.



Basada en el best seller homónimo de Ernest Cline, convertido en todo un fenómeno mundial, su argumento se presenta así: La película está ambientada en el año 2045, cuando el mundo está al borde del caos y del colapso. Sin embargo, la gente ha encontrado la salvación en OASIS, un enorme universo de realidad virtual creado por el brillante y excéntrico James Halliday (Mark Rylance). Cuando Halliday fallece, deja su inmensa fortuna a la primera persona que encuentre un huevo de Pascua digital que ha escondido en algún lugar de OASIS, desatando una competición que tiene enganchado al mundo entero.



Cuando el joven e insólito héroe Wade Watts (Tye Sheridan) decide unirse a la competición, se ve inmerso en una vertiginosa caza del tesoro, controlada por el mundo real, en un universo fantástico de misterios, descubrimientos y peligros.



Spielberg dirige la película a partir de un guion de Zak Penn y Ernest Cline. Spielberg, Donald De Line, Kristie Macosko Krieger y Dan Farah se han encargado de la producción junto con Adam Somner, Daniel Lupi, Chris DeFaria y Bruce Berman en calidad de productores ejecutivos.