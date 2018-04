Los Vengadores 3: James Cameron cree que el público se cansará de las películas Marvel

El legendario cineasta James Cameron se sumó a la lista de nombres relevantes de Hollywood que cargan contra la comentada saturación de títulos relacionados con el mundo del cómic. Vaticinando un agotamiento del público, el cual ve próximo.

23 de abril de 2018 - Mark Silverman

James Cameron lo tiene claro al respecto del cine de superhéroes "Espero que comencemos a sentir la fatiga de tanto Vengador muy pronto. No es que no me gusten esas películas. Es sólo que hay otras muchas historias que ver y que contar, además de ver a hombres "hipergonadales" sin familia que hacen cosas que desafían a la muerte durante dos horas y destrozan ciudades en el proceso".



Así de claro y contundente se mostró James Cameron al respecto de las películas de superhéroes de cómic. Concretamente relacionado con el próximo estreno de 'Los Vengadores 3', que está congregando un gran número de titulares de prensa a causa de su enorme impacto en las taquillas cinematográficas de todo el mundo, sobre todo en su venta anticipada.



Pero no es la primera vez que James Cameron cargaba contra el cine de superhéroes de cómic. Ya hace un año hacía lo propio con títulos como 'Wonder Woman', de DC y protagonizada por Gal Gadot.



Mientras tanto James Cameron tiene a la vista el rodaje de 'Avatar 2' y 'Avatar 3'. Es decir, las continuaciones del argumento más taquillero de la historia del cine.