Los Vengadores 3: Marvel responde a las críticas de James Cameron

James Cameron cargó duramente contra títulos de superhéroes de cómic, con el foco puesto en filmes como 'Los Vengadores 3' de Marvel. Ahora desde el propio estudio, su director Kevin Feige, respondió al director de 'Avatar'.

23 de abril de 2018 - Mark Silverman

El director James Cameron fue muy duro al respecto de las películas de superhéroes de cómic: "Espero que comencemos a sentir la fatiga de tanto Vengador muy pronto. No es que no me gusten esas películas. Es sólo que hay otras muchas historias que ver y que contar, además de ver a hombres "hipergonadales" sin familia que hacen cosas que desafían a la muerte durante dos horas y destrozan ciudades en el proceso".



Kevin Feige, director de Marvel Studios, respondió a James Cameron dejando entrever que el director de Avatar verdaderamente odia sus películas, aunque no se mostró afectado e ironizó con el aspecto de las criaturas de Avatar. Tal vez en respuesta a su relativamente hiriente comentario sobre "superhéroes hipergonadales".



Kevin Feige no se mostró en sus respuestas tan contundente como hizo Patty Jenkins cuando James Cameron cargó contra la película 'Wonder Woman'. Tal vez prefiera estar más concentrado en el próximo estreno mundial de 'Los Vengadores 3', precisamente foco de las críticas de James Cameron en estas fechas.



El primer argumento de la película 'Los Vengadores 3' se presenta así: A medida que los Vengadores y sus aliados han seguido protegiendo al mundo de amenazas demasiado grandes para que cualquier héroe pueda soportar, un nuevo peligro ha surgido de las sombras cósmicas: Thanos.



Un déspota de la infamia intergaláctica, cuyo objetivo es recoger las seis Gemas del Infinito, artefactos de un poder inimaginable, y usarlos para infligir su atroz voluntad en todo el universo. Todos los combates de los Vengadores han llevado hasta este momento. Con el destino de la Tierra y la existencia misma en un estado totalmente incierto.