Los Vengadores 3: Las primeras críticas desinflan los pronósticos de taquilla

La película de acción de cómic 'Los Vengadores 3' se estrena en los cines de todo el mundo el próximo fin de semana -esperando unos días para su puesta de largo en los Estados Unidos-. Llegan los primeros comentarios "no oficiales", y podrían desinflar levemente los resultados taquillero, ya que no son tan positivas como cabría esperar.

24 de abril de 2018 - Alberto Rojo

La película 'Los Vengadores 3' es uno de los estrenos de acción de mayor impacto en el año 2018. De eso no hay duda. Su enorme presupuesto así como el desembolso del estudio en promoción, así lo atestiguan. Si bien las primeras críticas "no oficiales" de la película dirigida por Anthony y Joe Russo no están poniendo al filme tan por las nubes como cabría esperar hace unos días.



Recordemos además que Marvel situó un embargo informativo de las críticas oficiales a apenas 24 horas de su estreno en los Estados Unidos, con lo que se apuntala el plausible "pinchazo" de la cinta en sus primeras jornadas de pases cinematográficos. Situando la merma en un 15 a 20 por ciento. Todo tras unos pronósticos que la ubicaban por encima de los 255 millones de dólares en su primer fin de semana en los Estados Unidos.



El primer argumento de la película se presenta así: A medida que los Vengadores y sus aliados han seguido protegiendo al mundo de amenazas demasiado grandes para que cualquier héroe pueda soportar, un nuevo peligro ha surgido de las sombras cósmicas: Thanos.



Un déspota de la infamia intergaláctica, cuyo objetivo es recoger las seis Gemas del Infinito, artefactos de un poder inimaginable, y usarlos para infligir su atroz voluntad en todo el universo. Todos los combates de los Vengadores han llevado hasta este momento. Con el destino de la Tierra y la existencia misma en un estado totalmente incierto.