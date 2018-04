Wonder Woman 2: Se confirma su argumento ambientado en los años ochenta

El rodaje de la película 'Wonder Woman 2' está a punto de materializarse contando con Patty Jenkins en la dirección. La cineasta además confirmó un punto de interés: la ubicación temporal de su trama. Situándose en los años ochenta del siglo pasado.

25 de abril de 2018 - Alberto Rojo

La película 'Wonder Woman 2' tendrá un argumento que discurrirá antes de la saga de grupo 'La Liga de la Justicia'. Se sitúa en los años ochenta del siglo pasado, es decir, aproximadamente medio siglo después de la trama principal de la primera película de la saga 'Wonder Woman'.



Con este giro Patty Jenkins sigue contando con libertad creativa para no depender en absoluto de los acontecimientos recreados en 'La Liga de la Justicia' de Zack Snyder y Joss Whedon.



El rodaje arrancará los próximos meses de mayo y junio. Contando con un notable adelanto respecto a las primeras previsiones del estudio.



Con su estreno en cines previsto para el 1 de noviembre de 2019, la película 'Wonder Woman 2' se ubica ya como una de las producciones de mayor interés para el próximo año.



El argumento de la película 'Wonder Woman' se presentaba así: Cuando un piloto estadounidense sufre un accidente y termina en las costas de su isla natal, y habla a Diana del enorme conflicto bélico existente en el mundo interior, ella decide salir de su hogar, totalmente convencida de que puede detener dicha amenaza. Lucha junto a ese hombre para acabar con todas las guerras. Es en ese momento cuando Diana descubre todos sus poderes... y su verdadero destino.