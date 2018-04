Deadpool 2: Nueva imagen con Zazie Beetz como Domino

Llega una nueva imagen de la película 'Deadpool 2', contando con una de las novedades del reparto. La actriz Zazie Beetz. En el papel de Domino.

28 de abril de 2018 - Alberto Rojo

La actriz Zazie Beetz se está convirtiendo en un rostro muy solicitado en Hollywood, ya que actualmente está en conversaciones para protagonizar tanto la película de Kristen Stewart 'Against All Enemies' como la película de Natalie Portman 'Pale Blue Dot'. Sin lugar a dudas una de las películas de mayor impacto del año es 'Deadpool 2'. Ahora además podemos verla en una nueva imagen de acción de la producción de Fox.



Dentro de una saga que arrasó con su novedoso planteamiento, a desarrollar una franquicia lejos de los parámetros habituales en las adaptaciones de cómic, sin censura.



Queda por ver lo que sucederá con la franquicia después de la compra de FOX por parte de Disney.



'Deadpool 2' se sitúa como la secuela de la primera película que desembarcó en los cines como un filme sin censura, es decir, no apto para menores de 17 años. Un punto de inflexión dentro de las adaptaciones de cómic que todos conocíamos hasta su estreno.