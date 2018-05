Black Panther: Domina las nominaciones de los MTV Movie Awards 2018

La película de Marvel 'Black Panther' está siendo una de las sensaciones del momento. Ahora además consigue dominar las nominaciones de los MTV Movie Awards 2018. Además en el segmento de televisión Stranger Things hace lo propio.

La película de acción de cómic de Marvel 'Black Panther' es una de las más exitosas del año en todo el mundo. Ahora además cosecha nuevos reconocimientos –al menos en las nominaciones- dentro de los MTV Movie Awards 2018. Donde es la cinta que recibió mayor número de candidaturas.



En el segmento televisivo de los conocidos premios destaca la serie 'Stranger Things', contando además con la nominación de su actriz protagonista, la joven Millie Bobby Brown.



MEJOR PELÍCULA

Los Vengadores 3 (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Black Panther (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Girls Trip (Universal Pictures)

IT (New Line Cinema)

Wonder Woman (Warner Bros. Pictures)



MEJOR SERIE DE TELEVISIÓN

13 Reasons Why (Netflix)

Game of Thrones (HBO)

grown-ish (Freeform)

Riverdale (The CW)

Stranger Things (Netflix)



MEJOR ACTUACIÓN CINEMATOGRÁFICA

Chadwick Boseman – Black Panther

Timothée Chalamet – Call Me by Your Name

Ansel Elgort – Baby Driver

Daisy Ridley – Star Wars: The Last Jedi

Saoirse Ronan – Lady Bird



MEJOR ACTUACIÓN EN SERIE DE TELEVISIÓN

Millie Bobby Brown – Stranger Things

Darren Criss – The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Katherine Langford – 13 Reasons Why

Issa Rae – Insecure

Maisie Williams – Game of Thrones



MEJOR HÉROE

Chadwick Boseman (T’Challa/Black Panther) – Black Panther

Emilia Clarke (Daenerys Targaryen) – Game of Thrones

Gal Gadot (Diana Prince/Wonder Woman) – Wonder Woman

Grant Gustin (Barry Allen/The Flash) – The Flash

Daisy Ridley (Rey) – Star Wars: The Last Jedi



MEJOR VILLANO

Josh Brolin (Thanos) – Avengers: Infinity War

Adam Driver (Kylo Ren) – Star Wars: The Last Jedi

Michael B. Jordan (N’Jadaka/Erik Killmonger) – Black Panther

Aubrey Plaza (Lenny Busker) – Legion

Bill Skarsgard (Pennywise) – IT



MEJOR BESO

Jane the Virgin – Gina Rodriguez (Jane) and Justin Baldoni (Rafael)

Love, Simon – Nick Robinson (Simon) and Keiynan Lonsdale (Bram)

Ready Player One – Olivia Cooke (Sam) and Tye Sheridan (Wade)

Riverdale – KJ Apa (Archie) and Camila Mendes (Veronica)

Stranger Things – Finn Wolfhard (Mike) and Millie Bobby Brown (Eleven)



MEJOR GRUPO EN PANTALLA

Black Panther – Chadwick Boseman (T’Challa/ Black Panther), Lupita Nyong’o (Nakia), Danai Gurira (Okoye), Letitia Wright (Shuri)

IT – Finn Wolfhard (Richie), Sophia Lillis (Beverly), Jaeden Lieberher (Bill), Jack Dylan Grazer (Eddie), Wyatt Oleff (Stanley), Jeremy Ray Taylor (Ben), Chosen Jacobs (Mike)

Jumanji: Welcome to the Jungle – Dwayne Johnson (Smolder), Kevin Hart (Mouse), Jack Black (Shelly), Karen Gillan (Ruby), Nick Jonas (Seaplane)

Ready Player One – Tye Sheridan (Wade), Olivia Cooke (Samantha), Philip Zhao (Sho), Win Morisaki (Daito), Lena Waithe (Aech)

Stranger Things – Gaten Matarazzo (Dustin), Finn Wolfhard (Mike), Caleb McLaughlin (Lucas), Noah Schnapp (Will), Sadie Sink (Max)



MEJOR ACTUACIÓN DE COMEDIA

Jack Black – Jumanji: Welcome to the Jungle

Tiffany Haddish – Girls Trip

Dan Levy – Schitt’s Creek

Kate McKinnon – SNL

Amy Schumer – I Feel Pretty



MEJOR PELEA

Atomic Blonde – Charlize Theron (Lorraine) vs. Daniel Hargrave (Sniper), Greg Rementer (Spotter)

Avengers: Infinity War – Scarlett Johansson (Natasha Romanoff/Black Widow), Danai Gurira (Okoye), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff/Scarlet Witch) vs. Carrie Coon (Proxima Midnight)

Black Panther – Chadwick Boseman (Black Panther) vs. Winston Duke (M’Baku)

Thor: Ragnarok – Mark Ruffalo (Hulk) vs. Chris Hemsworth (Thor)

Wonder Woman – Gal Gadot (Wonder Woman) vs. German Soldiers