Deadpool 2: Las acusaciones de abusos sexuales sacan a TJ Miller de la saga

Recientemente el actor TJ Miller fue acusado de abusos sexuales. Lo que le saca directamente del futuro de la saga Deadpool para la cinta 'X FORCE', tal y como confirmó su compañero de reparto y protagonista Ryan Reynolds.

4 de mayo de 2018 - Alberto Rojo

El actor TJ Miller, uno de los integrantes de la saga Deadpool desde su primer título, queda fuera de la misma por las acusaciones de abusos sexuales. Un nombre más que se suma a la lista dentro del reciente movimiento "metoo" de Hollywood en el cual se ponen de relieve los abusos sufridos por numerosos profesionales de la industria del mundo del espectáculo.



Ryan Reynolds, protagonista de la saga desde sus comienzos, confirmó que TJ Miller no estará involucrado en el desarrollo de la película 'X FORCE', cuyo planteamiento se situaba como una continuación-spinoff de 'Deadpool 2'.



Si bien por ahora no está previsto que se elimine del montaje final la presencia de TJ Miller, algo que sí sucedió con otros actores, como por ejemplo con Kevin Spacey en la cinta 'Todo el dinero del mundo'.



La película 'Deadpool 2' llega como continuación dentro de una saga que arrasó con su novedoso planteamiento, a desarrollar una franquicia lejos de los parámetros habituales en las adaptaciones de cómic, sin censura.



'Deadpool 2' se sitúa como la secuela de la primera película que desembarcó en los cines como un filme sin censura, es decir, no apto para menores de 17 años. Un punto de inflexión dentro de las adaptaciones de cómic que todos conocíamos hasta su estreno.