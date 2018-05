Venom: Potente arte conceptual con el simbionte

Continúan las interesantes novedades de la película 'Venom', contando con el simbionte como uno de los ejes principales de la llamativa trama de acción protagonizada por el actor Tom Hardy dentro del spinoff de la saga Spiderman.

6 de mayo de 2018 - Alberto Rojo

Os presentamos una nueva imagen de arte conceptual de la potente película de cómic 'Venom'. En la cual podemos ver al simbionte renovado para la gran pantalla.



La última vez que le vimos fue dentro del metraje de la tercera entrega de la saga Spiderman dirigida por el cineasta Sam Raimi.



Recordemos que la nueva entrega se trata de una cinta que se encuadra en el universo cinematográfico Marvel. Pero sin embargo no forma parte de su línea principal. Con un anunciado "cameo" de Tom Holland en el rol de Peter Parker. Si bien por ahora no se espera poder ver el enfrentamiento entre Spiderman y Venom en la gran pantalla... al menos no a corto plazo.



El estreno en cines de la película 'Venom' está marcado para el 5 de octubre. Es decir, dentro de uno de los años con mayor índice de producciones de cómic de los últimos tiempos.