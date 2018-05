La Liga de la Justicia 2: Zack Snyder no acepta el cambio de actor para Batman

El cineasta Zack Snyder está a las puertas de dirigir 'La Liga de la Justicia 2'. El estudio prevé cederle todo el control creativo para evitar el fiasco que supuso el pastiche desarrollado con la contratación, a última hora, de Joss Whedon. Sin embargo Snyder no quiere cambios en el plantel interpretativo, es decir, no quiere un nuevo actor para el papel de Batman.

8 de mayo de 2018 - Alberto Rojo

La película de acción de cómic 'La Liga de la Justicia 2' llegará con la intención de borrar el nefasto recuerdo de la primera entrega de la emblemática saga de grupo de DC. Sin embargo el nombre de Zack Snyder sigue adelante dentro de los candidatos para hacerse cargo del filme en su puesta en marcha. Snyder no quiere ningún cambio dentro del proyecto principal. Con lo que el planteamiento de sustituir a Ben Affleck en el papel de Batman también está en el aire.



Affleck sería reemplazado para 'The Batman', cinta monográfica que cuenta con Matt Reeves en la dirección (al menos por ahora).



El nombre de James Wan sonó con fuerza hace algunas semanas. Si bien por ahora tampoco estaría dispuesto a encargarse del proyecto. Recordemos que James Wan estrenará en la temporada actual la cinta 'Aquaman', con un llamativo reparto principal encabezado por Jason Momoa y Amber Heard.



El argumento de la película 'La Liga de la Justicia' se presenta así: Impulsado por su restaurada fe en la humanidad e inspirado por el acto desinteresado de Superman, Bruce Wayne le pide ayuda a su aliada Diana Prince para hacer frente a un peligroso enemigo.



Juntos, Batman y Wonder Woman trabajan con rapidez para reclutar a un grupo de personas formidables, de verdaderos metahumanos. Como Aquaman, Cyborg y Flash. Aunque tal vez sea demasiado tarde para salvar el planeta de un cataclismo de proporciones verdaderamente catastróficas.