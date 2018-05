Los Vengadores 4: Disney no quiere que sea la última película de grupo de Marvel

La película 'Los Vengadores 3' se sitúa como un gran éxito de taquilla mundial. Ahora ya se habla de la cuarta cinta. Planteada como una verdadera catarsis dentro del universo cinematográfico Marvel. Muchos hablan acerca del final de la saga de grupo, algo que no entra en los planes de Disney.

10 de mayo de 2018 - Mark Silverman

El montaje final de 'Los Vengadores 4' está a punto de cristalizar. Contando con Anthony y Joe Russo al frente de la dirección del ambicioso proyecto. Una película que se presenta como el final de la saga de grupo de Marvel tal y como la conocemos. Sin embargo desde Disney no se contempla el final de la misma, al menos no por el momento.



Desde el estudio propietario de Marvel creen que la saga de grupo de Los Vengadores aún tiene mucho que ofrecer a los fans en los próximos años. Eso sí, con nuevos integrantes y otros que desaparecen de la primera línea de fuego.



Recordemos que el estreno de 'Los Vengadores 4' está prácticamente a un año en el calendario de propuestas de Marvel, uno de los más llamativos dentro del cine de acción y aventuras.



Hace unos meses, preguntado al respecto del futuro de los personajes principales, Kevin Feige (director de Marvel Studios y principal responsable del futuro de los argumentos del estudio) afirmó que no hay datos concretos acerca de los que vivirán o morirán. Pero emitió un "aviso a navegantes", afirmando que han de tener cuidado con lo que se desea porque puede sorprender a muchos.