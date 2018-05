Los Vengadores 3: Continúa en lo más alto en la taquilla de cine USA del viernes

La película de cómic 'Los Vengadores 3' continúa liderando la taquilla de cine de los Estados Unidos en el último viernes. Reeditando su éxito desde su estreno en el país. Casi calcado a lo que sucedió en el resto de principales carteleras internacionales.

12 de mayo de 2018 - Mark Silverman

El estreno de 'Los Vengadores 3' sigue dando muchas alegrías a sus productores. Ahora consigue superar los 15,8 millones de dólares en el último viernes en los Estados Unidos.



Contando con más de 502,1 millones de dólares de acumulado desde su estreno en el país. Un resultado verdaderamente impactante que ya la ubica como la de mayores ingresos en el año 2018.



Uno de los estrenos de la semana en los Estados Unidos, 'Life of the Party' se queda en el segundo puesto del ranking con 4,9 millones de dólares de ingresos.



'Breaking In', otro de los estrenos de la semana en USA, se queda en el tercer puesto del ranking con 4,5 millones de dólares.



'Overboard' cierra el viernes en el cuarto puesto de ingresos con 2,1 millones de dólares de parcial. Sumando un total de más de 21,6 millones de dólares desde su debut.