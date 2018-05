Los Vengadores 3: Sigue en lo más alto de la taquilla de cine en los Estados Unidos

La película de acción de cómic 'Los Vengadores 3' sigue en lo más alto de la taquilla de cine de los Estados Unidos desde su estreno. Arrasando a sus competidores desde su puesta de largo en el cine.

13 de mayo de 2018 - Mark Silverman

La película de Marvel 'Los Vengadores 3' se sitúa en el primer puesto. Una vez más, dentro de la taquilla de cine de los Estados Unidos. Con 61,8 millones de dólares de parcial y un total de más de 547 millones de dólares.



'Life of the Party' se sitúa en el segundo puesto en la taquilla de cine de los Estados Unidos. Dentro de su jornada de estreno. Con unos ingresos de 18,5 millones de dólares.



Otro de los estrenos, 'Breaking In', se queda en el tercer puesto del ranking de los Estados Unidos. Con 16,5 millones de dólares de taquilla.



Siguiendo con el ranking encontramos a Overboard, con 10,1 millones de dólares y un total en dos semanas de 29,5 millones de dólares.



'Un lugar tranquilo' ocupa el quinto puesto del top con 6,4 millones de dólares con un llamativo total de 169,1 millones de dólares de acumulado.



'Que guapa soy' se queda en el sexo puesto del ranking de taquilla en los Estados Unidos. Con 3,7 millones de dólares. Contando con un total de 43,8 millones de dólares de acumulado.



'Rampage' se queda en el séptimo puesto en el top de ingresos de los Estados Unidos con 3,3 millones de dólares. Y un total acumulado, en cinco semanas de vida, de cerca de 90 millones de dólares.