Deadpool 2: Encabeza los estrenos de cine del 18 de mayo de 2018

Los estrenos de cine del 18 de mayo de 2018 calientan motores en la antesala de las novedades de verano. Ahora con la llegada de la película 'Deadpool 2', protagonizada por Ryan Reynolds en una de las adaptaciones de cómic más rompedoras del momento.

14 de mayo de 2018 - Mark Silverman

La película 'Deadpool 2' abre los estrenos de cine de la semana en España. Contando con un argumento sumamente llamativo. Saliendo de lo habitual en las adaptaciones de cómic, con una fuerte carga de comedia.



'Deadpool 2' se sitúa como la secuela de la primera película que desembarcó en los cines como un filme sin censura, es decir, no apto para menores de 17 años. Un punto de inflexión dentro de las adaptaciones de cómic que todos conocíamos hasta su estreno.



El curioso biopic deportivo 'Borg Vs McEnroe' trae a la pantalla uno de los momentos cúlmenes del tenis en los años ochenta. El argumento del filme se presenta así: La historia de la rivalidad en el mundo del tenis de la década de los años ochenta del siglo pasado entre Björn Borg y John McEnroe.



El thriller 'El Ataud de Cristal' también llega ahora hasta nuestros cines: Vestida para la ocasión con un elegante traje de noche, Amanda entra en la enorme y lujosa limusina que espera aparcada frente a su casa para llevarla a la gala en la que recogerá un premio a su trayectoria como actriz. De pronto los cristales de las ventanillas se tintan de negro, el móvil de Amanda queda deshabilitado y no puede abrir ninguna de las puertas. Y una voz, distorsionada por un filtro metalizado, le pide por favor que deje de intentar romper cualquiera de las ventanillas, va a ser imposible, eso también lo había previsto.



Será mejor que asuma cuanto antes que está atrapada ahí dentro. A partir de ahora, si Amanda no quiere que pasen cosas más desagradables de lo estrictamente necesario, será mejor que durante el resto de la noche cumpla con todo lo que la voz le vaya ordenando.