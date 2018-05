Fast and Furious 9: Cambia de guionistas en un giro radical de la saga

La película 'Fast and Furious 9' tendrá notables cambios para la saga. Ahora además también se sitúa una variación en el equipo técnico. Con la salida del creador de la franquicia.

15 de mayo de 2018 - Mark Silverman

El estreno mundial de la película 'Fast and Furious 9' quedó aplazado hasta el 10 de abril del año 2020 (con un retraso de cerca de un año respecto a las primeras estimaciones). Ahora además también se sitúa la salida del equipo técnico que impulsó la franquicia desde un primer momento. Con lo que Universal toma el control para expandir la saga. También con la más que posible salida de Vin Diesel.



Otra de las deserciones del proyeccto, Tyrese Gibson, sigue reafirmando lo que apunta como el desmoronamiento del elenco principal. Todo desencadenado por las discrepancias entre Dwayne Johnson y el resto de actores preincipales.



Sinopsis de 'Fast and Furious 8': F. Gary Gray dirige esta nueva entrega de la saga en la que Dom y Letty están de luna de miel, Brian y Mia se han retirado del juego, y el resto del equipo ya no tiene que vivir huyendo de la ley; nuestros héroes por fin pueden dejar los constantes viajes de misión en misión y empezar a disfrutar de una vida normal. Pero cuando una misteriosa mujer (la oscarizada Charlize Theron) seduce a Dom para arrastrarlo al mundo del crimen del que parece no poder escapar, traicionando a aquellos que más le importan, el equipo tendrá que afrontar desafíos que pondrán a todos a prueba hasta límites desconocidos.



Desde las playas de Cuba y las calles de Nueva York a las llanuras árticas de hielo del mar de Barents, nuestro equipo de élite cruzará el globo para impedir que una anarquista desate el caos en todo el mundo... y para recuperar al hombre que los convirtió en una familia.