Star Wars Han Solo: Donald Glover a las puertas de tener su propia película

Lando Calrissian es uno de los personajes secundarios de mayor impacto dentro del universo Star Wars. Ahora además también surge la posibilidad de que cuente con su propia película monográfica en el futuro de spinoffs de la trama principal.

16 de mayo de 2018 - Mark Silverman

La película de acción y aventuras Star Wars Han Solo podría desencadenar una nueva entrega dentro de la saga Star Wars. Contando con el perosnaje de Lando Calrissian como eje principal del mismo.



Lando Calrissian tiene también gran relevancia dentro del futuro del universo Star Wars en la saga principal, con su último exponente en 'Star Wars Episodio 8'.



Una película que llegará a las pantallas como el segundo spinoff del universo Star Wars, tras 'Star Wars Rogue One'. Y precisamente se trata de la primera cinta del universo Star Wars -de la última época al menos- que no ubica su debut cinematográfico en diciembre.



Ron Howard es el director del filme llegado para hacerse cargo de un proyecto que quedó huérfano hace varios meses. El cambio de dirección además también conlleva un cambio dentro del argumento principal del filme. Por lo que sin lugar a dudas no se descartan reescrituras de la historia así como tirar a la basura un buen número de escenas ya rodadas durante los últimos meses.